Non proprio la migliore partita da azzurro, ancora alle prese con il ritorno in campo e una forma non proprio al massimo, ma per Victor Osimhen e il Napoli contro la Juventus è arrivata una importantissima vittoria. L'attaccante nigeriano si è fermato negli spogliatoi, dopo la gara, e ha scattato una foto insieme con Cristiano Ronaldo: «Siamo orgogliosi di te» ha scritto sui social la sorella di Osimhen pubblicando la foto dei due.

Ultimo aggiornamento: 11:24

