Osimhen ha detto sì al Bayern: De Laurentiis resta l'ostacolo

Victor Osimhen potrebbe aver cambiato idea e aperto a un ritorno in Bundesliga: questo è quanto riportato dal portale tedesco Sport1, che ha specificato come negli ultimi giorni l'attaccante del Napoli abbia dato il suo ok a un eventuale trasferimento in baviera con il Bayern Monaco, che è alla sfrenata ricerca di un attaccante nella prossima stagione.

Osimhen ha già giocato in Germania: nella stagione 2017/18 ha indossato la maglia del Wolfsburg senza però troppa fortuna. Anche da qui la voglia di rivalsa del nigeriano, che vede sempre più improbabile l'approdo in Premier League con il Manchester United votato ad altri obiettivi e il Chelsea sprovvisto di Champions League il prossimo anno. L'unico ostacolo a un ritorno in Bundesliga sembrerebbe a questo punto proprio De Laurentiis: la valutazione fatta dal patron azzurro per Osimhen supera i 150 milioni, cifra che più volte il Bayern ha ribadito di non voler investire.