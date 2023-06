Prosegue il periodo magico per Victor Osimhen. Dopo lo scudetto vinto con il Napoli, il titolo dei bomber di serie A, la qualificazione alla prossima coppa d'Africa con la Nigeria, il centravanti nigeriano è stato premiato come miglior giocatore africano dell'anno ai Ghana Football Awards: «È un grande privilegio vincere questo premio, un onore. Ringrazio coloro che hanno votato per me e gli organizzatori dei Ghana Football Awards per il loro supporto. Continuerò a rendere orgogliosa l'Africa», le parole dell'attaccante del Napoli.

APPROFONDIMENTI Napoli, attacco da urlo: è il reparto più caro della Serie A Le ultime di mercato: idea Maxime Lopez a centrocampo Ipotesi Audero vice Meret

Un grande traguardo quello raggiunto da Victor che entra nell'albo d'oro del premio che è stato vinto nelle ultime quattro edizioni per due volte dall'egiziano Salah (2017 e 2018) e dal senegalese Manè (2019 e 2022): Osimhen entra quindi nell'elenco dei grandi campioni africani che hanno vinto in passato il trofeo come Yaya Tourè, Aubameyang, Mahrez, Eto'ò, Drogba, Weah e Abedì Pelè. Un'annata indimenticabile con i 26 gol messi a segno in serie A e 31 complessivi per l'attaccante del Napoli che sarà anche tra i protagonisti nella corsa per il prossimo Pallone d'Oro che verrà assegnato il 30 ottobre e vede Messi, che ha vinto il campionato del Mondo con l'Argentina, come grande favorito ad alzare il trofeo.

Osimhen si gode da Lagos, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza quest'altra soddisfazione di un anno fantastico, e lo fa tra la sua gente: Victor è un ragazzo semplice, legatissimo alle sue origini, nei giorni scorsi è andato a far visita ai bambini della scuola che frequentò lui da ragazzino. Un cuore d'oro quello dell'attaccante del Napoli, sempre in prima linea anche con i gesti di beneficenza per chi ne ha bisogno a Lagos: un ragazzo umile che non dimentica i suoi sacrifici affrontati per dare una mano alla famiglia, prima di spiccare il volo verso il suo sogno, quello di diventare un calciatore professionista. E ora che è tra gli attaccanti più forti e famosi al mondo è rimasta la persona speciale di sempre che appena può trascorre qualche giornata di relax a Lagos: con gli amici di vecchia data si è divertito a giocare nei giorni scorsi una partitella di calcetto nella quale indossava una maglia azzurra numero 9 con lo scudetto.

Sarà un'estate calda in attesa che cominci la prossima stagione: c'è il piano di De Laurentiis per il rinnovo di altri due anni con prolungamento dell'accordo attuale fino al 2027 con adeguamento economico (potrebbe anche essere inserita una clausola rescissoria) e c'è l'interesse dei top club europei, Psg in testa (Messi ha dato l'addio e ci sarà da capire il futuro di Mbappè che non ha rinnovato ed è in scadenza tra un anno con l'interesse sullo sfondo del Real Madrid) e a seguire quelli di Premier League (Chelsea e Manchester United), che potrebbero decidere di scendere in campo con un'offerta di quelle importanti per il Napoli. L'intenzione di De Laurentiis è di tenerlo a Napoli, si è in attesa di quelle che saranno le prossime mosse con il suo agente Roberto Calenda: per poter trattare con il club azzurro occorrerà presentare un'offerta di quelle irrinunciabili, come spiegò De Laurentiis, all'inizio della scorsa settimana in occasione della presentazione del nuovo tecnico Rudi Garcia. Se dovesse materializzarsi l'ipotesi di un suo addio il Napoli si guarderebbe intorno e tra i profili monitorati c'è quello del canadese David del Lille.

Restano aperti i vari scenari, in attesa di verificare come si svilupperà la situazione e tenendo presente che Osimhen ha altri due anni di contratto con il Napoli fino al 2025: situazione da monitorare durante tutta questa fase e in attesa poi che da Dimaro Folgarida riparta il 14 luglio la nuova stagione degli azzurri dopo la storica vittoria dello scudetto arrivato dopo 33 anni di attesa. Un'annata in cui il centravanti nigeriano è stato l'assoluto protagonista toccando il top del rendimento al suo terzo anno in maglia azzurra e dimostrando di essere, insieme a Haaland del Manchester City, l'attaccante impegnato in uno dei 5 top campionati d'Europa, che in questo momento riesce a spostare maggiormente gli equilibri.

Determinante con il Napoli di Spalletti e con la Nigeria che ha trascinato con i suoi gol alla fase finale della coppa d'Africa che si giocherà in Costa D'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024: sua la doppietta nel 3-2 decisivo nel 3-2 del 18 giugno contro Sierra Leone. Osimhen è il gioiello della Nigeria che proverà ad andare il più avanti possibile in coppa d'Africa e intanto si gode le vacanze, in attesa di conoscere notizie più precise su futuro.