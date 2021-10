Osimhen, il report dopo l'infortunio: potrà tornare in campo tra 10 giorni

Arrivano i primi aggiornamenti per Victor Osimhen, attaccante del Napoli che ieri si è fermato durante l'allenamento di rifinitura e non ha viaggiato con la squadra in serata per la sfida che oggi la squadra di Spalletti affronterà all'Arechi contro la Salernitana.

Come riportato dal club attraverso sito ufficiale, Osimhen questa mattina, presso la Clinica Pineta Grande, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una contrattura del gastrocnemio destro. Il nigeriano ha già iniziato le terapie, tempi di recupero stimati in una settimana o 10 giorni al massimo.