Osimhen, il Manchester United è pronto a pagare fino a 150 milioni

Serve un erede di Cristiano Ronaldo, un calciatore che faccia di nuovo esaltare la piazza e regali anche a ten Hag qualità per tornare a sognare. E chi se non Victor Osimhen? L'attaccante del Napoli è il preferito del Manchester United, che già lo segue da tempo ma ha dovuto risolvere diverse grane negli ultimi tempi prima di concentrarsi solo sul mercato. Ecco perché la prossima estate potrebbe essere il momento giusto per provare a strappare il nigeriano a Aurelio De Laurentiis.

Il patron del Napoli è già pronto alle offerte che pioveranno dalla Premier League a fine stagione, soprattutto con il rendimento che Osimhen ha saputo mostrare fino a oggi. Ma lo United non sembra avere timore: secondo il Daily Mail, il club inglese è pronto a spendere fino a 150 milioni di euro per il prossimo colpo estivo. L'alternativa a Osimhen? C'è e si chiama Gonçalo Ramos, la nuova stella 20enne del Benfica, ma Victor resta l'obiettivo numero uno.