Simeone si ferma al palo: «Siamo stati anche sfortunati»

Il Napoli lascia la Coppa Italia, ma nella serata buia e di pioggia del Maradona, Giovanni Simeone ci mette comunque la firma: «Ci dispiace ma abbiamo fatto di tutto per conquistare la qualificazione. Non siamo stati brillanti come al solito però nemmeno molto fortunati» ha detto l'attaccante azzurro che ieri ha trovato il suo settimo gol in questa stagione contro la Cremonese.

«Abbiamo avuto varie occasioni per fare nostra la gara. Sul 2-1 potevamo trovare il gol della sicurezza, poi ho avuto la palla della possibile vittoria nei supplementari ma ho colpito palo e traversa in un solo tiro. A volte la buona sorte è decisiva», ha continuato l'argentino «Non abbiamo sottovalutato l'avversario, anzi abbiamo combattuto fino alla fine. Purtroppo siamo stati un po' lenti e meno lucidi rispetto alle nostre capacità. Peccato, ma adesso dobbiamo subito riprendere la strada in campionato e concentrarci sul match di sabato a Salerno».