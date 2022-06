Osimhen, il Newcastle rilancia ma lui vuole giocare la Champions

Una volta concluso l'acquisto di Botman dal Lille, il Newcastle potrebbe tornare a puntare un altro calciatore che Lille la conosce molto bene come Victor Osimhen: secondo Daily Express, i Magpies sarebbero nuovamente pronti a tornare alla carica per l'attaccante nigeriano che è stato acquistato dal Napoli due stagioni fa, uno dei primi obiettivi della lista della spesa per il club inglese.

Osimhen piace da sempre al Newcastle, gli inglesi ci avevano provato già mesi fa a sottrarlo ad Aurelio De Laurentiis che oggi chiede una cifra altissima per lasciarlo andare verso la Premier League, da almeno 100 milioni di euro. Il Newcastle non sembra avere problemi economici ma la pista non ha mai convinto Osimhen: che il prossimo anno tornerà a giocare la Champions League - la prima volta con il Napoli, mentre gli inglesi sono fuori dall'Europa - e che sceglierebbe una destinazione diversa se proprio dovesse dire sì alla Premier.