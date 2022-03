Osimhen premiato anche in Nigeria: votato da tutti King of the Pitch

Victor Osimhen premiato in Nigeria. L'attaccante del Napoli, che era stato già insignito del premio di calciatore del mese di marzo in Serie A qualche giorno fa, ha ricevuto in queste ore anche il Nigeria Pitch Awards, un riconoscimento importante in patria, un premio votato da atleti ed ex atleti, giornalisti sportivi e dirigenti del mondo dello sport. Per Osimhen, il premio di King of the Pitch (il migliore giocatore assoluto), che al femminile è andato invece a Asisat Oshoala, stella nigeriana del Barcellona.