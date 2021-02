Dopo le parole arrivate ieri dal fratello Andrew («Il Napoli non gioca per lui, per questo non fa gol»), Victor Osimhen scrive sui social ai tifosi: «Vorrei chiarire che chiedere a un mio parente un'opinione calcistica non significa chiederla direttamente a me» ha detto il niegriano. «Amo il Napoli, la squadra, l'allenatore, i miei compagni e spero di poter crescere e migliorare insieme a loro. Questa è la mia opinione e chiedo solo sia rispettata. Nessuno parla al mio posto».

