Osimhen supera Weah: «Un orgoglio, ha portato l'Africa nel mondo»

Victor Osimhen supera George Weah. L'attaccante del Napoli, con il gol contro la Fiorentina, scalza l'ex bomber del Milan. «Fantastico, ho grande rispetto per lui, un calciatore che ha messo l'Africa sulla mappa del grande calcio. Superarlo è un orgoglio per me che sono anche amico di suo figlio Timothy. Per me lui è una leggenda».

L'attaccante nigeriano ha deciso ancora una volta la vittoria dei suoi. «Sensazioni fantastiche, basta guardare gli spalti e sentire l'entusiasmo, ai tifosi del Napoli è mancato tanto un successo così. Personalmente sono felice di aver contribuito alla vittoria con i miei gol» ha concluso Osimhen parlando a BT Sports.