Napoli, Osimhen mania: la sua maglia "scudetto" è già sold out

Poche ore sono bastate per mandare sold out la nua maglia "FaceGame" di Victor Osimhen. La divisa celebrativa dell'attaccante del Napoli è andata a ruba in queste ore ed è già introvabile sia negli store fisici che in quelli online dei tifosi napoletani. La maglia è venduta a 150 euro. Anche quella di Giovanni Di Lorenzo è ormai non disponibile su Amazon. Sul podio dei calciatori più ricercati c'è ovviamente Khvicha Kvaratskhelia.