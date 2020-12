Una parata salvarisultato che potrebbe essere decisiva anche ai fini della qualificazione al turno successivo in Europa. David Ospina salva il Napoli e Matthieu Grossin, agente del colombiano, commenta il momento dell'azzurro: «David non si pone mai come protagonista, pensa sempre al collettivo. Sente che è una sua responsabilità il tentativo di aiutare la squadra, è felice e tranquillo per aver dato alla squadra che si aspettavano da lui» ha detto.

«È ambizioso e vuole vincere, che sia la Coppa Italia o altro» ha aggiunto l'agente a Radio Kiss Kiss. «Sente la fiducia di Gattuso, che può dare tanto come esperienza e come leadership. Chiede alla squadra di partire dal basso e David è molto bravo in questo. Maradona? La sua scomparsa è una notizia tristissima. Lo stadio intitolato a Diego sarà un motivo d’orgoglio anche per Ospina che potrà giocarci».

