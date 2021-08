Ospina convocato dalla Colombia: l'azzurro a rischio per Napoli-Juve

Si avvicinano le qualificazioni ai Mondiali e ecco arrivare le prime convocazioni delle nazionali: certo del posto sarà sicuramente David Ospina, il portiere azzurro che non ha giocato nella prima gara del Napoli contro il Venezia ma difenderà i pali della sua nazionale a settembre nelle gare contro Bolivia, Paraguay e Cile. L'ultima gara si giocherà il 9 settembre, a ridosso di Napoli-Juve (in programma il 12) mettendo a rischio la presenza del portiere azzurro come del connazionale bianconero Cuadrado.

LEGGI ANCHE Napoli, Zielinski resta ai box: Ghoulam si allena con la squadra