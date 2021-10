Ospina da record con la Colombia: nessuno ha più clean sheet di David

Osannato dalla critica sudamericana, David Ospina è diventato sempre più insuperabile per gli avversari della Colombia di cui è capitano e inamovibile. Il portiere del Napoli ha aiutato i suoi a mantenere la porta inviolata nelle ultime tre occasioni contro Uruguay, Brasile ed Ecuador e in totale ha accumulato 4 clean sheet in queste qualificazioni al Mondiale sudamericane. Nessun collega ha saputo fare meglio di lui. In più, è il terzo portiere con più parate decisive in queste qualificazioni (1,36 per gara).

📊 Nadie tiene más porterías en cero [4] que David Ospina en las #EliminatoriasSudamericanas Qatar 2022.



Además, en la ultima triple jornada (Octubre) fue el portero con más goles evitados [2.7] y es el 3° con más goles evitados [1.36] en la eliminatoria.pic.twitter.com/UEOx9E5YfK — Colombia Analytics (@colanalytics_) October 15, 2021