Ospina e Meret lasciano il Napoli: in arrivo Luis Maximiliano o Musso

Tra i due litiganti... il terzo gode. Dopo anni di antagonismo, la scelta: né Ospina né Meret resteranno al Napoli la prossima stagione. E De Laurentiis va alla ricerca di un nuovo portiere titolare. Il dado è tratto, una scelta che verrà formalizzata anche a Pastorello, l'agente del portiere friulano che per mesi ha lavorato al rinnovo. E che difficilmente arriverà. Meret non vuole restare come riserva e De Laurentiis e Spalletti pensano che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati