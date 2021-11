Ospina, la compagna rassicura: «Sta bene, solo uno spavento»

Nessun problema per David Ospina: lo scontro di ieri con Dzeko e la vistosa fasciatura alla testa con cui ha giocato gli ultimi minuti a San Siro contro l'Inter sono solo un ricordo. Il portiere azzurro stamattina era regolarmente in campo con la squadra e anche la compagna ha voluto rassicurare i tifosi: «Volevo dire a chi me lo sta chiedendo che David sta bene, è stato solo un altro spavento» le parole di Jesy sui social.