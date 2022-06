Ostigard al Napoli, balla un milione: contatti con il Brighton per chiudere

Un milione di distanza per rendere Leo Ostigard un nuovo difensore del Napoli. Come riportato da Sky Sport, il club azzurro nelle scorse ore ha portato avanti i contatti per il norvegese che non vuole restare al Brighton e farà ritorno in Serie A dopo l'avventura al Genoa dello scorso anno.

Vabno avanti i contatti tra le parti: il club inglese chiede al Napoli una cifra intorno ai 6 milioni, gli azzurri offrono 3/4 milioni, la sensazione è che ci si possa venire incontro per chiudere viste anche le volontà del calciatore, felice di raggiungere Spalletti.