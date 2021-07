Ounas, si fa avanti il Besiktas: sondaggio ma per ora è incedibile

Dopo il Fenerbahce anche il Besiktas. Tutti pazzi per Adam Ounas soprattutto in Turchia, dove si guarda sempre con molto interesse al campionato italiano. L'esterno algerino ha tanti estimatori dentro e fuori dalla Serie A ma dopo l'ultimo doppio prestito tra Cagliari e Crotone ora è atteso da Spalletti per il ritiro di Dimaro.

Secondo quanto riportato da Fotomac, il Besiktas avrebbe bussato in queste ore alla porta del Napoli, ma senza successo: il nuovo corso tecnico azzurro, infatti, dovrà valutare Ounas nel doppio ritiro tra Trentino e Abruzzo, poi ci sarà la decisione definitiva sull'algerino che potrebbe anche restare azzurro come alternativa nel corso della stagione.