Ounas cambia look: è biondo platino e spera di conquistare Spalletti

Sarà il 2021 l'anno giusto per Adam Ounas? Quella vista in ritiro a Dimaro negli ultimi giorni è stata sicuramente una diversa versione dell'esterno offensivo azzurro: sulle doti dell'algerino non si è mai discusso, sulla continuità, invece, qualche dubbio degli addetti ai lavori c'è sempre stato. Nell'ultima stagione, però, soprattutto il prestito al Crotone sembra aver cambiato le sorti del classe 1996 che ora vorrebbe spazio anche a Napoli.

Spalletti, fin qui, l'ha usato titolare: un po' per questioni numeriche - in Trentino mancava il capitano Lorenzo Insigne - e un po' perché l'algerino ha lavorato tanto e si è fatto apprezzare dal neo allenatore. Ieri Ounas - che ha tanti estimatori dentro e fuori dall'Italia - ha fatto ritorno a Napoli insieme con tutta la squadra e questa mattina si è mostrato nella fase finale della sua nuova versione: capelli biondo platino tanto per non passare inosservato...