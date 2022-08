Ounas, una pista anche per gli Usa: ecco l'InterMiami di Beckham

Altra questione da risolvere in casa Napoli sarà quella di Adam Ounas, l'algerino che punta i piedi e chiede la cessione senza rinnovo del contratto. Il suo accordo con il Napoli scade nel 2023, non ci sono i margini per prolungarlo senza intoppi, proprio per questo il club di De Laurentiis dovrà cercargli una sistemazione definitiva quest'estate, con una nuova pista che lo porterebbe in America.

L'InterMiami di proprietà di David Beckham, infatti, ha espresso il suo interesse all'entourage del calciatore algerino, l'anno scorso impegnato anche cn la nazionale in Coppa d'Africa. A Miami Ounas troverebbe un altro ex azzurro come Higuain - i due non si sono mai incrociati a Napoli però - e seguirebbe le orme di tanti che dalla Serie a sono passati in Mls quest'anno, dall'ex compagno Insigne fino a Chiellini e Bernardeschi. L'America non è la sua prima scelta, ma la pista non è da scartare, in assenza di offerte più concrete dall'Europa.