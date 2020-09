LEGGI ANCHE

La prima volta dicon la maglia del Napoli . Questa mattina l'attaccante ex Spal è stato fotografato al primo allenamento con gli azzurri, raggiunto Gennaro Gattuso a Castel volturno. «Era in ansia per i tamponi, ma ora sta bene. È convinto che resterà a Napoli, ha avuto delle rassicurazioni in merito» ha spiegato a Radio Marte il papà della punta.«Chiaramente non ci fa molto piacere vedere che tutti si affrettano a scrivere il contrario, ma non è una novità, ci siamo abituati» ha continuato. «Mavuole iniziare quest'avventura con ile non si lamenta di queste voci. Ce la metterà tutta con Gattuso , ha lavorato ogni giorno con un preparatore, anche in vacanza e pure durante la quarantena in casa a Milano per poter essere subito in forma».