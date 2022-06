Petagna al Besiktas, c'è l'offerta: De Laurentiis pronto alla cessione

Ci sarebbe Andrea Petagna tra gli obiettivi di mercato dell'estate per il Besiktas. Il club turco sarebbe molto interessato all'attaccante del Napoli - come riportato dal portale specializzato Fotomac -, pronto a bussare alla porta azzurra vista la cessione possibile dell'ex Atalanta e Spal. L'allenatore dei bianconeri di Turchia, Valerien Ismael, avrebbe individuato in Petagna il centravanti ideale per rilanciare le ambizioni dei suoi il prossimo anno.

Petagna a Napoli non è incedibile: il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe lasciarlo partire dopo un'annata di alti e bassi e un finale di stagione che l'ha visto sempre più spesso in panchina: tre gol il suo bottino di fine stagione. Un anno fa la punta restò nel gruppo di Spalletti sul finale di mercato, dicendo no alla Sampdoria. Tra gli obiettivi del Besiktas ci sarebbe anche Marko Arnautovic.