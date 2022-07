Petagna, il pressing del Monza Galliani: «Ci sentiamo spesso»

Il Monza resta in pressing su Andrea Petagna, attaccante del Napoli che ha vissuto in azzurro le ultime due stagioni ma che non ha mai avuto realmente continuità. «Lo sento, lo ascolto, gli voglio bene. Io spesso la sera parlo con giocatori che avevo anni fa, sono tutti amici» ha svelato Adriano Galliani. L'ex Milan oggi è uno dei volti del Monza neo promosso che pensa all'attaccante azzurro.

Galliani e Petagna si sono conosciuti proprio in rossonero, l'avventura lombarda potrebbe essere una nuova opzione per l'ex di Atalanta e Spal. «Quando ci si incontra per caso tra me e Petagna baci e abbracci, ma da lì a diventare un giocatore del Monza ce ne passa» ha continuato Galliani, allontanando una vera e propria trattativa.