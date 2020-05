© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo azzurro della prossima stagione sarà, l'attaccante della Spal che ha firmato con ilgià a gennaio. «È abituato a stare nelle grandi squadre, visto che è cresciuto nel Milan, quindi conosce l'aria che si respira. Nelle ultime stagioni ha fatto bene anche in Europa, con l'Atalanta, e adesso s'è consolidato come attaccante che fa gol. Si è completato», ha detto il suo agentea Radio Kiss Kiss Napoli.LEGGI ANCHE Napoli, Emerson fuori dal mercato: «Tornare? Sto bene al Chelsea» Nessuna possibilità di vederlo lontano dain prestito. «De Laurentiis voleva pagarlo più di quanto è stato pagato per averlo subito. Esta rifiutando delle offerte anche adesso per lui. Alla prima telefonata con Giuntoli mi è stato detto che non è intenzione del club mandarlo in altre squadre. Questa reazione ha fatto molto piacere a Petagna quando l'ha saputo». In azzurro potrà fare coppia con Mertens : «Non vede l'ora di mettere la maglia del. Ieri è stato il primo a mandarmi un messaggio sul rinnovo di Dries, era molto contento di questo perché sa che giocando con calciatori di questo livello la palla ti arriva sempre quando fai il movimento».