L'infortunio al ginocchio per Zaniolo costringe la Roma a cambiare i propri piani di mercato. Il club giallorosso, infatti, dovrà immediatamente scendere sul mercato per cercare un sostituto del giovane italiano che sarà costretto ai box per un lungo periodo. Ecco perché nelle ultime ore Petrachi ha iniziato a mettere pressione all'Inter per arrivare a Politano, già da tempo in lista di sbarco tra i neroazzurri.

Anche il Napoli aveva fatto un pensierino a Politano (in un affare che poteva concretizzarsi con lo scambio con Llorente), ma vista la concorrenza del Milan e adesso anche della Roma, gli azzurri hanno rallentanto la pressione sull'esterno e stanno pensando di mollarlo come obiettivo per questa sessione di mercato. © RIPRODUZIONE RISERVATA