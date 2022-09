Politano lascia la Nazionale: distorsione, stop di una settimana

Niente Italia per Matteo Politano. Nel match di domenica sera contro il Milan ha accusato un trauma distorsivo alla caviglia destra e ieri dopo la valutazione dello staff medico della Nazionale ha fatto ritorno a Napoli: da oggi comincerà la riabilitazione al centro sportivo di Castelvolturno. Al suo posto il ct azzurro Mancini ha convocato un ex del Napoli, Gabbiadini, attaccante della Sampdoria.

Uno stop di sette giorni per Politano, quindi riprenderà gli allenamenti più o meno a metà della prossima settimana e dovrebbe essere quindi regolarmente disponibile per il match del primo ottobre contro il Torino subito dopo la sosta. Un recupero molto importante perché l'ex interista è stato tra i migliori in campo con il Milan (intanto il Giudice sportivo ha multato il club rossonero di 15 mila euro per un coro di matrice territoriale nei confronti dei tifosi napoletani) e ha avuto il grande merito di segnare il calcio di rigore, il secondo gol consecutivo dal dischetto dopo quello contro i Rangers. In questa stagione è già arrivato a quota tre gol, la prima rete l'ha messa a segno nella partita di esordio al Bentegodi contro il Verona, firmò il quinto gol degli azzurri.

Intanto domani alla ripresa della preparazione a Castel Volturno tornerà in gruppo Diego Demme: il centrocampista tedesco nei giorni scorsi ha cominciato ad allenarsi in maniera personalizzata e ora potrà farlo insieme ai compagni. Tornerà tra i disponibili per la sfida contro il Torino, recuperato dall'infortunio rimediato in un contrasto di gioco in allenamento il 18 agosto, un'infrazione del cuboide del piede sinistro. Un ritorno importante perché Spalletti potrà avere nuovamente un playmaker da poter alternare a Lobotka: il tedesco nel 4-3-3 riesce ad esprimersi al meglio e sarà quindi una pedina in più molto importante a centrocampo per il tecnico azzurro.

Victor Osimhen potrebbe farcela a rientrare tra i disponibili per il match di Champions in Olanda contro l'Ajax, al massimo tornerà la partita successiva, quella contro la Cremonese in programma domenica 9 ottobre. Quindi, il recupero è vicino, al massimo salterà due partite alla ripresa dopo la sosta di campionato: Victor s'infortunò nel match di Champions League contro il Liverpool, lesione di secondo grado del bicipite femorale destro.