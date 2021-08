Il Napoli arriva a Castel di Sangro: attesa per l'incontro tra Insigne e ADL

Arriva un'altra vittoria per il Napoli, stavolta in rimonta contro il Wisla Cracovia: successi che fanno bene al morale durante il periodo di preparazione, la squadra di Spalletti da oggi comincia il ritiro a Castel di Sangro. Tanti titolari assenti, qualche difficoltà nella prima parte del match, e poi la squadra azzurra con diversi giovani in campo capace di venire fuori alla distanza ribaltando la rete iniziale di Brown Forbes con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati