Real Madrid-Napoli, l'analisi ignorante: ci accontentiamo del coraggio

Pillola Igniorant-Statistica: negli ultimi CINQUE incontri contro il Real, il Napoli è SEMPRE andato in vantaggio. Sapete quante volte è riuscita a vincere?

MANCO UNA

Lo davano per fuori dal calcio che conta e invece stasera WALTERONE Mazzarri è con noi al Bernabeu. L' ultima volta qui in Spagna, per la precisione col Villareal, si fece espellere per essersi chiavato a mazzate con un avversario nel tentativo di recuperare il pallone. Momenti indimenticabili ❤️

Subito CLAMOROSO al Bernabeu: Kvara morbido sul secondo palo, J DI LO fa sponda al centro dove appostato c è

CHOLITOOOOONORESPINTONOE'DENTRO SIIIIIIIIIIIIIIII. 0-1

NOOOOOOOOOOOO Brahim Diaz che è un po' la Kryptonite del Napoli, affonda, palla a Rodrigo VABBÈ GOLAZO. 1-1

Mo non è che dovete fare i simpaticoni, che il vantaggio è durato troppo poco.

È vero, quanto saranno stati? 20 secondi?

Sono stati venti secondi DI GRANDISSIMO GODIMENTO PERÒ

E a dirla tutta, ho avuto durate anche inferiori, tze'

Piuttosto mi duole constatare che, passano gli anni, cambiano gli allenatori,

Ma noi nu sfaccimma di calcione sulle ripartenze non siamo capaci di assestarla

Cross di Alaba, Natan guarda i gatti e i gatti dicono ACCORT, dietro c è Bellingham, Meret è un po' quella porcellana di Capodimonte che quasi tutti abbiamo, quella che fa schifo ma che non la buttate perché è un regalo di vostra suocera, avete presente? E quindi è 2-1 MANNAGGIA TUTTE LE COSE

😤

ATTENZIONE! Si segnalano momenti di altissima IGNIORANZA in telecronaca

“Mazzarri voleva lanciare qualcosa per terra, non aveva la giacca, si è tolto il pass e ha scagliato quello”.

“È il pensiero che conta”.

I Galacticos sono già forti di loro, in più l'arbitro nel dubbio fischia pro Real

Zielinski, che è guarito dalla tonsillite e ha pigliato la guallarite ci prova con un tiro, deviato da Valverde, che si impenna sulla traversa.

Primo tempo che si chiude 2-1

Sintesi di questo primo tempo: solo con un autogol Anguissa può peggiorare la sua gara finora.

Ripresa: dentro Osimhen che È TORNATO CON LA MASCHERA.

Non è un'esercitazione

RIPETO: NON È UN ESERCITAZIONE

Filtrante di J DI LO per ANGUILLONE che se la ritrova sul destro e fa un grandissimo gol A CASO

ZAMBO UNCHAINEEEEEEED. 2-2

PERDONAMI ZAMBONE

PERDONAMI SE HO DUBITATO DI TE 🙏

O.k. siamo di nuovo pari. Che dite, ce la facciamo a resistere almeno più di un adolescente davanti a Belen?

Pure la fase difensiva Real non scherza, su ripartenza nostra andiamo 3 vs 1 ma Kvara, colto da improvviso attacco di Michuismo sceglie per il passaggio sbagliato, invece di buttare a terra la porta.

AAARGH! Continue emozioni.

Capovolgimento di fronte, cross tagliato nell' area piccola, i nostri si guardano, Meret è convinto che da regolamento non si possa abbandonare la linea di porta, e meno male che non ne approfittano

L'arbitro più che all'inglese arbitra alla Mad Max Fury Road

Per fortuna, un momento tenerezza ce lo regala PATATO Simeone che in panchina mette la giacca a Zielinski

Il trovarsi al Bernabeu provoca in Meret una variante della Sindrome di Stendhal, durante la quale Meret si convince di essere Zamora e miracoleggia su Rudiger e quel cesso di Joselu.

Poi però si ricorda di essere Meret e si accartoccia su non irresistibile tiro da fuori. 3-2

Mancano pochi minuti, durante i quali il Napoli coraggiosamente si getta avanti, ma segnano ancora loro con Joselu, direttamente dalla Gialappa. Finisce 4-2

Poco cambia ai fini della qualificazione. Un punto col Braga bastava e un punto basterà. Per il resto, giocavamo contro i fenomeni e alla fine ci troviamo a recriminare per episodi. Ma abbiamo giocato con coraggio. Questo fa ben sperare

Vado a sostituire Meret con una sedia vediamo dopo quanto tempo se ne accorgono, ciao