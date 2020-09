LEGGI ANCHE

Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. E’ lui l’uomo migliore del momento. #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 20, 2020

Ultimo aggiornamento: 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Weekend di elezioni per la Regione Campania e in campo scende anche. No, il patron del Napoli - che farà il suo esordio contro il Parma nella nuova Serie A proprio oggi - non si è candidato alla carica di governatore, ma dal suo canale Twitter ufficiale esorta i campani al voto per Vincenzo De Luca , governatore uscente e grande amico dello stesso De Laurentiis.«Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. È lui l’uomo migliore del momento» ha scritto il presidente azzurro.