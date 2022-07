Serata di arrivi nel ritiro di Dimaro. In Trentino si riempie il gruppo di Luciano Spalletti con l'arrivo di azzurro come Meret, Anguissa e Zielinski. Un solo allenamento ma tanto mercato, che analizzeremo - come tutte le sere - con il nostro studio di approfondimento dalle 20 sul mattino.it e sui canali social del Mattino.