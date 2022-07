Il Mattino da Dimaro: Spalletti, il campo e il mercato a tutto tondo

Dal campo al mercato. Il Mattino da Dimaro torna per il primo giorno di lavoro del Napoli di Luciano Spalletti: le parole dell'allenatore azzurro in conferenza, i primi allenamenti della squadra, tutto sulle trattative di mercato che animano e animeranno le giornate azzurre anche in Val di Sole, tutto questo e molto altro nel nostro studio serale. Con Claudia Mercurio, le ultime del nostro inviato Pino Taormina e la squadra del Mattino, sul mattino.it e sui canali social del Mattino.