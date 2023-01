Mourinho: «Il ko è un'ingiustizia, abbiamo messo paura al Napoli»

José Mourinho si prende la sconfitta al Maradona, ma mette subito in chiaro: «Abbiamo giocato bene dal primo minuto, dopo il gol di Osimhen si è sentita l’ingiustizia dello svantaggio. La squadra ha fatto bene: recuperava, giocava la palla, si difendeva bene. Se ci sono sconfitte che ti danno fiducia più di prima allora è questa partita. Andiamo via più fiduciosi» le parole del portoghese al termine di Napoli-Roma. «Siamo sicuramente la squadra che ha fatto soffrire di più il Napoli, gli abbiamo messo paura. Lo stadio era tremendo stasera ma a un certo punto sembrava vuoto. Il calcio a volte è ingiusto: a volte abbiamo vinto senza meritare, stasera è andata al contrario. Mi spiace per il risultato: non possiamo essere sorridenti ma abbiamo l’anima piena».

«Gli ultimi tre cambi fatti da noi sono tre bambini che hanno giocato alla grande e mi rende orgoglioso. Se giochiamo una sola partita alla settimana possiamo essere sempre pericolosi, il doppio impegno ci complica tutto. Ma abbiamo preparato bene la partita, ci siamo presi rischi giusti» ha detto Mourinho a Dazn. «Osimhen è veramente difficile da marcare: è forte ma sa anche incassare i colpi. È un top, se andrà in Inghilterra però dovrà cambiare, perché lì lo ammazzano mentre in Italia accettiamo certi comportamenti in campo. Ho ringraziato Spalletti per il regalo che mi ha fatto al compleanno. Poi dopo la partita ci siamo abbracciati. Oggi si è visto che il Napoli è forte ma ha anche la buona stella dalla sua parte. Io so bene che vuol dire, ho vinto tanti campionati, averla dalla tua parte significa che vincerai lo scudetto».