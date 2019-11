Ultimo aggiornamento: 16:41

Un coro prima del fischio d'avvio, poi altre tre volte durante il match. Ildella Curva Sud era stato ammonito dall'arbitroche poi al 68’ del match interrompe per qualche minuto la gara prima di dare il nuovo avvio che ha visto il gol azzurro. L'avvertimento continua: in caso di ulteriori cori prima della fine della gara, Rocchi potrebbe anticipatamente concludere il match in via definitiva.Il coro era stato lanciato già più volte dai tifosi romanisti presenti allo stadio prima e durante la partita in programma all'. Lo speaker dello stadio romani aveva già comunicato le volontà del direttore di gara prima della sospensione temporanea, guadagnandosi i fischi di tutto lo stadio.