, accordo con il Verona raggiunto aper il difensore del Kosovo che resterà in prestito ai gialloblù fino a giugno: oggi le visite mediche a Villa Stuart e poi la firma di un contratto per 5 anni da 1.5 milioni a stagione. Il 23enne difensore centrale sta disputando una grande stagione nel Verona e può ricoprire più ruoli della linea difensiva: un colpo importante in chiave futura. Si è complicato invece il discorso con Amrabat, nella trattativa per il centrocampista marocchino si sono inserite Inter e Fiorentina. Tsimikas, il terzino greco dell'Olympiacos, è un'idea a sinistra per l'eventuale sostituzione di Ghoulam se l'algerino dovesse partire a gennaio.: per lui si è fatto avanti con decisione il Torino, anche perché è in partenza Iago Falque. Ieri un altro contatto tra i club ma c'è ancora da lavorare per trovare l'accordo sulla cifra del prestito secco: sarà questa infatti la formula del trasferimento. Per Llorente, secondo voci della stampa inglese, è pronto a farsi avanti il Tottenham per la sostituzione dell'infortunato Kane., passaggio in prestito del centrocampista napoletano al club grigiorosso. «Grazie Napoli, a presto», ha scritto su Instagram. Su Tonelli c'è la Samp, la trattativa prosegue per trovare l'accordo.Proseguono intanto le operazioni rinnovi, tra queste c'è in calendario il prolungamento dell'accordo con Milik: discorso ben avviato da tempo e da mettere a punto. L'attaccante polacco torna titolare contro la Fiorentina e punta a migliorare ulteriormente la media realizzativa (un gol ogni 111 minuti in campionato e ogni 95 tenendo presente anche la Champions League) e soprattutto a contribuire alla risalita del Napoli. «Spero di riuscire a giocare ancora meglio. Sono felice per i miei numeri, ma non lo sono per ciò che facciamo di squadra. Siamo troppo in basso in classifica, vogliamo essere in alto e guardiamo sopra. Vogliamo portare i 3 punti sempre a casa, a cominciare dal match con la Fiorentina», ha detto a Radio Kiss Kiss. Dopo la Fiorentina, ci sarà la Lazio martedì nei quarti di finale di coppa Italia. «Sarà difficile vincere la Champions, affrontiamo una squadra forte come il Barcellona, tanto rispetto per loro ma non paura. Abbiamo tanti obiettivi, anche in campionato e vincere la Coppa Italia. Se c'è la possibilità dobbiamo farlo», ha spiegato Arek che in questi giorni ha dedicato un post a Zaniolo, il centrocampista della Roma operato al legamento crociato. «Mi dispiace tanto per lui. Io mi sono rotto due volte, sono momenti brutti, ma bisogna lavorarci. Si è già operato, la riabilitazione sarà lunga e complicata. Spero di vederlo all'Europeo, ma non so se riuscirà perché i tempi sono stretti».