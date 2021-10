Rrahmani e quell'arte rara di saper aspettare il Napoli

Amir ha avuto pazienza. Pazienza di aspettare più di sei mesi prima di arrivare a Napoli. Pazienza di aspettare un girone intero senza vedere il campo. Pazienza di incassare le critiche per la prima uscita (horror) da titolare. Pazienza di aspettare il momento giusto per prendersi quello che sembravan non gl potesse più toccare di diritto: ovvero una maglia del Napoli dal primo minuto.

Amir Rrahmani, però, ha avuto ragione. Si è preso la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati