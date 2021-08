Rugani al Napoli, parole al miele: «Ma per la Juventus è importante»

Tra i nomi accostati al Napoli in questa estate di mercato anche quello di Daniele Rugani. «Napoli ci lusinga: è tra le prime squadre del campionato italiano, fa piacere che il nome sia accostato ad una piazza così importante» ha commentato il suo agente Davide Torchia.

«La Juve è stata chiara con noi, per loro è un giocatore importante» ha continuato a Radio Kiss Kiss. «Giuntoli, in passato, già un paio di volte mi chiese informazioni su Rugani. Oggi non mi hanno contattato da Napoli: è un club importante, che negli ultimi hanno lottato sempre per le primissime posizioni. Ha calciatori forti e una piazza meravigliosa. Oggi Rugani ha l'esperienza giusta per affrontare piazze esigenti».