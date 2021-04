Brilla la stella del nuovo Fabian Ruiz: cuore pulsante nel Napoli di Gattuso

Protagonista. Nessun dubbio. Fabian Ruiz si è ripreso quel posto che per troppo tempo era stato lasciato vacante. Nonostante la sconfitta, la prestazione dello spagnolo contro la Juventus non ha lasciato spazio a dubbi. Dopo gli alti e bassi di inizio stagione, dopo il Covid e dopo non pochi problemi di adattamento del 4-2-3-1 di Gattuso, Fabian Ruiz è tornato ad essere un punto fermo del Napoli. Si è ripreso quello che in origine doveva...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati