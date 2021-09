Sampdoria-Napoli live dalle 18.30: Spalletti per riprendersi la vetta

A caccia del primo posto. Dopo la rotonda vittoria di Udine, il Napoli torna in campo a Genova e cerca tre punti per riprendersi la vetta della classifica. Non sarà gara facile contro la Sampdoria reduce dalla bella vittoria di Empoli.

Sampdoria (4-4-2)

1 Audero; 24 Bereszynski, 15 Colley, 22 Yoshida, 3 Augello; 87 Candreva, 5 Adrien Silva, 2 Thorsby, 38 Damsgaard; 27 Quagliarella, 10 Caputo.

A disposizione: 30 Ravaglia, 33 Falcone, 4 Chabot, 6 Ekdal, 9 Torregrossa, 11 Ciervo, 12 Depaoli, 16 Askildsen, 19 Dragusin, 25 Ferrari, 29 Murru, 70 Trimboli. All. D'Aversa.

Napoli (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Rrhamani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 99 Anguissa, 20 Zielinski; 11 Lozano, 9 Osimhen, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 2 Malcuit, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 21 Politano, 33 Ounas, 37 Petagna, 44 Manolas, 59 Zanoli. All. Spalletti.

Arbitro: Valeri di Roma.