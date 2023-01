«Testa alla prossima», il commento su instagram di capitan Giovanni Di Lorenzo a corredo di una foto di squadra prima della sfida del Meazza contro l'Inter esprime al meglio quello che è il pensiero degli azzurri. La testa è già alla Sampdoria, forte è la voglia di ripartire alla grande dopo il ko con l'Inter. «Non cambia niente. Non cambiano le nostre ambizioni, non cambia la nostra convinzione su dove vogliamo arrivare», il post di Matteo Politano dopo il ko contro i nerazzurri.

Niente drammi, voltare pagina subito e guardare con piena fiducia al futuro: concetti espressi da Spalletti nella conferenza stampa post partita contro l'Inter, oltre all'analisi della sfida contro la squadra di Inzaghi. Analisi del match contro i nerazzurri, sulle cose che hanno funzionato bene e quelle che invece hanno funzionato meno bene, che è stata fatta ieri dal tecnico azzurro con la squadra prima della ripresa degli allenamenti a Castel Volturno: una rielaborazione del match precedente, come viene fatta d'abitudine il giorno dopo le partite. E poi subito la preparazione per il match contro la Sampdoria: solo lavoro di scarico in palestra per chi è stato schierato dall'inizio contro l'Inter, i cinque azzurri che sono entrati in campo nella ripresa e quelli che non sono stati impiegati si sono invece allenati sul campo.

Tutti disponibili per la sfida contro la Samp, reduce dal successo esterno con il Sassuolo: recuperato anche Gianluca Gaetano, che era stato costretto a saltare per gastroenterite il match del Meazza contro l'Inter e ieri ha svolto l'intera seduta in gruppo. Spalletti che quindi avrà tutti a disposizione e avrà ampie possibilità di scelta. Nella formazione anti-Samp potrebbe esserci qualche novità iniziale tenendo presente che si giocherà dopo soli quattro giorni del match con l'Inter e il tour de force che attende il Napoli nel mese di gennaio. Potrebbero avere spazio dall'inizio Mario Rui da terzino sinistro al posto di Olivera e Hirving Lozano che potrebbe essere alternato a Politano sulla fascia destra d'attacco.

L'attaccante più pericoloso contro l'Inter è stato Giacomo Raspadori, entrato dopo venti minuti della ripresa al posto di Zielinski: sua l'unica conclusione insidiosa nello specchio della porta respinta con un grande intervento da Onana. Jack è il jolly di attacco che si è posizionato tra i tre alle spalle di Osimhen, poi più avanti al fianco del nigeriano e nel finale più largo a sinistra con Simeone entrato da doppio centravanti al fianco di Victor. Una carta in più che Spalletti potrà continuare a giocarsi a gara in corso oppure dall'inizio in questa seconda parte di stagione, a cominciare dalla trasferta contro la Samp.