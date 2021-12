Insigne sfida Berardi e due incubi e va a caccia del primo gol su azione

Gli manca una rete per raggiungere Maradona, Lorenzo Insigne il gol numero 115 in maglia azzurra proverà a segnarlo stasera contro il Sassuolo al Mapei Stadium dove l'anno scorso ha vissuto due grandi amarezze: il rigore sbagliato contro la Juventus nella finale di Supercoppa poi persa 2-0 dal Napoli e il rocambolesco pareggio per 3-3 con il rigore all'ultimo secondo del recupero di Caputo che fece scattare la sua rabbia, all'altezza del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati