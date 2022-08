«Cholito attaccante completo negli spazi può essere micidiale»

È nei momenti più complicati che si riconoscono i calciatori di valore. Lo ricorda bene Giovanni Simeone, l'argentino che è pronto a lanciarsi nel mare azzurro di Napoli per riportare quel tocco d'Argentina che manca da troppi anni in città. Protagonista dell'ultima serie A, la punta ex Verona e Cagliari ha vissuto proprio in Sardegna la sua stagione meno prolifica e paradossalmente più importante per poter poi spiccare il volo con l'Hellas. «È un uomo di valore e di valori, che fa al caso del Napoli di Spalletti per le doti che ha» mette subito in chiaro Leonardo Semplici raccontando che attaccante è Simeone e cosa ha significato per lui quella stagione in rossoblù chiusa poi con la salvezza.

Che attaccante si ritroverà in squadra Spalletti?

«Un giocatore ormai esploso. A Verona ha fatto benissimo e merita questa opportunità a Napoli. Sa giocare in area, attacca la profondità, vive negli spazi e ha il fiuto per il gol: le sue sono caratteristiche precise da attaccante vero».

Farà spalla a spalla con Osimhen?

«Certo, il ruolo è già occupato. Ma non significa che non possa trovare le sue occasioni: la stagione è lunga e tornerà utile. Poi magari possono coesistere in attacco».

Un suo punto debole, invece?

«Ha imparato a lavorare su tutto, negli anni. Esempio: non è altissimo, ma ha saputo migliorare anche il suo colpo di testa per trovare un nuovo modo di far gol. In area è un calciatore formidabile».

Spalletti alternerà 4-2-3-1 e 4-3-3, in quale modulo può far meglio?

«Non credo sia un problema per lui, il suo ruolo sarà sempre fare gol. Poi il Napoli ha obiettivi importanti in questa stagione e Simeone ne sarà all'altezza».

Via Insigne e Mertens, dentro Simeone e forse Raspadori: come si cambia?

«Si perdono calciatori importantissimi che hanno scritto pagine importanti della storia del club. È difficile rimpiazzarli ma la società ci sta provando con il lavoro attento che da sempre porta avanti. Credo che a fine mercato Spalletti si ritroverà con una squadra sì rinnovata ma anche completa».

Da Cagliari a Napoli, è il momento adatto per il salto in avanti?

«Ne sono più che convinto. Simeone è un ragazzo serio, un professionista disponibile e utile anche nello spogliatoio. Ha tutte le qualità - umane e tecniche - per affermarsi in una grande piazza».

Quella che è cominciata sarà la serie A degli attaccanti?

«Me lo auguro, spero di poter vedere almeno partite entusiasmanti in attacco e con una buona qualità squadra per squadra. Il nostro campionato ha perso appeal, non ci resta che cercare e formare calciatori come Simeone, che possano darci lustro a livello nazionale e internazionale».