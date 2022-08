Simeone, prima volta con Spalletti: l'argentino giocherà con la 18

Dopo l'ufficialità, ecco la prima volta in azzurro anche per Giovanni Simeone, l'attaccante argentino arrivato dall'Hellas Verona per rimpiazzare in attacco la partenza di Andrea Petagna. Simeone si è allenato con il gruppo di nuovi compagni e con Luciano Spalletti, sarà regolarmente a disposizione del Napoli per la sfida al Monza di domenica al Maradona. L'argentino ha scelto la maglia numero 18 per giocare in azzurro, l'ultimo ad averla indossata era stato Fernando Llorente nel 2020/21.