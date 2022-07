Simeone al Napoli, ci siamo! Già in ritiro a Castel di Sangro?

Giovanni Simeone pronto a indossare la maglia del Napoli. Il club azzurro, secondo quanto riportato da Sky Sport, sta continuando a trattare in queste ore il trasferimento con l'Hellas, per chiudere la trattativa e portare l'attaccante argentino ex Fiorentina e Cagliari nel gruppo di Luciano Spalletti, già a partire dalla prossima fase del ritiro napoletano a Castel di Sangro.

L'accelerata delle ultime ore dipenderebbe oviamente dal futuro di Andrea Petagna: sull'attaccante azzurro, presente a Dimaro in questi ultimi giorni di ritiro, c'è il Monza di Galliani, uno dei club più attivi in queste prime settimane di mercato, e le parti stanno provando a chiudere l'affare. In conferenza, ieri, Giuntoli aveva aperto all'ipotesi Simeone: «Vedremo se diventerà un'occasione di mercato».