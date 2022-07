Solbakken è in Italia: via alla trattativa con la Roma

Dalla dolce vita alla dolce domenica romana di Ola Solbakken, l'esterno norvegese del Bodo che piace a Roma e Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore è sbarcato ieri mattina a Roma con un jet privato, accompagnato dal suo agente Anders Carlsson, ed è rimasto nella Capitale per tutto il giorno. Una toccata e fuga per parlare del suo futuro e per decidere con quale maglia giocherà il prossimo anno.

La Roma - che ha incontrato, ma non solo - resta in pole position, con i giallorossi di Mourinho che l'hanno guardato con interesse negli ultimi mesi, dopo il faccia a faccia duplice in Conference League. Ma c'è anche il Napoli, che resta in corsa e cerca di capire quanto e come si potrà intervenire in una eventuale trattativa. Il norvegese si libererà a costo zero da gennaio 2023, ma il Bodo Glimt può lasciarlo andare prima in cambio di un indennizzo economico.