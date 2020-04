Napoli ha deciso di donare le uova di Pasqua ufficiali del club prodotte su licenza ufficiale da Crispo nel formato gigante (3,5 kg) al personale sanitario, cioè medici ed infermieri, di tutti i reparti degli ospedali che in questo momento lavorano in prima linea nel contrasto al Covid-19. Lo rende noto il club azzurro.



Si tratta, spiega il Napoli,delle uova di Pasqua che generalmente vengono donate ai giocatori allo staff e ai dirigenti, ma tutti hanno deciso di rinunciarvi per destinarle a quelle persone che in queste settimane si stanno prendendo cura degli italiani, mettendo a repentaglio la propria vita. Ilha deciso di donare lediufficiali del club prodotte su licenza ufficiale da Crispo nel formato gigante (3,5 kg) al personale sanitario, cioè medici ed infermieri, di tutti i reparti degli ospedali che in questo momento lavorano in prima linea nel contrasto al. Lo rende noto il club azzurro.Si tratta, spiega il Napoli,delle uova di Pasqua che generalmente vengono donate ai giocatori allo staff e ai dirigenti, ma tutti hanno deciso di rinunciarvi per destinarle a quelle persone che in queste settimane si stanno prendendo cura degli italiani, mettendo a repentaglio la propria vita.

È un gesto simbolico con il quale il Napoli intende ringraziare, anche a nome di tutti i tifosi, i medici e tutto il personale sanitario

. Il Napoli sta inviando quindi le uova di Pasqua a tutti i reparti impegnati nella lotta al Covid-19, in tutta la regione Campania, in numero proporzionale al numero di posti letto, e dunque alle dimensioni del reparto e in particolare agli ospedali: Cotugno, Istituto Tumori Pascale, Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano, Azienda Ospedaliera San Pio, Loreto Mare, Azienda Ospedaliera Federico II di Napoli, Azienda Ospedaliera Moscati, Monaldi, Ospedale del Mare, Sangiovanni di Dio e Ruggi, Boscotrecase, Sant'ottone Frangipane di Ariano Irpino, Mauro Scarlato di Scafati, Maria ss. Addolorata di Eboli, Ospedale di Maddaloni.

