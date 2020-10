🇪🇸 Con muchas ganas de reencontrarme con mis compañeros de la @SeFutbol y ponernos a trabajar 🙌 Tenemos tres grandes partidos por delante:



7/10 Amistoso 🆚🇵🇹

10/10 Liga de Naciones 🆚🇨🇭

13/10 Liga de Naciones 🆚🇺🇦#SomosEspaña pic.twitter.com/aNE2AhNxTG — Fabian Ruiz (@FabianRP52) October 2, 2020

Ancora una convocazione per Fabian Ruiz , il centrocampista delche è stato confermato da Luis Enrique tra i convocati della spagna per i prossimi impegni internazionali. Le Furie Rosse affronteranno a ottobre ilin amichevole (7), per poi giocare la Nations League contro(10) e(13). «Non vedo l'ora di ritrovare i miei compagni di nazionale per lavorare insieme. Ci aspettano tre grandi partite», ha scrittosui social.