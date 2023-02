Napoli-Cremonese. Spalletti, non abbiamo vinto nulla: «La chiave di tutto è il lavoro»

Non voleva sottovalutarla Luciano Spalletti e il suo Napoli torna a casa con l'ennesimo tris. Il 3-0 alla Cremonese allunga la striscia positiva in campionato per gli azzurri: «Napoli tiene sempre tutti sul pezzo. Abbiamo la possibilità di fare cose importanti quest’anno, si sente la pressione e forse nel primo tempo si è sentita anche troppo. Ci siamo un po’ innervositi per qualche errore e ci siamo complicato le cose, con la Cremonese che ha fatto il gioco che voleva. Ci hanno fatto usare tante energie. Nella ripresa abbiamo fatto molto meglio e quando l’abbiamo fatta girare con più qualità ho applaudito la squadra» l'analisi del toscano a fine partita.

«C’è disponibilità totale da parte della squadra, abbiamo bravi ragazzi in squadra, tutti si allenano bene e si spendono per i compagni. Bisogna distruggersi sul campo per fare risultato perché anche un risultato può fare la differenza. Elmas? La chiave è il modo di allenarsi: domani torniamo subito al lavoro, se quelli che hanno giocato meno non si metteranno in pari poi qualcosa ci mancherà. Se invece facciamo le cose per bene si alzerà il livello delle prestazioni e ci servirà per tutte le avversarie in Italia e in Europa» ha continuato Spalletti a Dazn, che ora punta a Sassuolo e Francoforte per la Champions «Pensare di aver già vinto è sbagliato, noi dobbiamo giocare una gara alla volta. L’attenzione al dettaglio del giorno dopo non può mancare, si mangio con il presente e non con il futuro. Kvaratskhelia? A mezzanotte sulla nostra chat di whatsapp tutta la squadra gli ha fatto gli auguri, questo è il clima di questo Napoli».