Spalletti e Mourinho, i precedenti: Luciano non ha mai battuto José

Si sono affrontati quattro volte in Italia, tra il 2008 e il 2009, e sono riusciti a farlo in tutte le competizioni previste nel nostro Paese. La Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e il campionato, ovviamente, ma nello scontro faccia a faccia tra José Mourinho e Luciano Spalletti è stato il portoghese ad avere quasi sempre la meglio (tre vittorie, un pari), regalando un solo punto al collega oggi allenatore del Napoli.

Si affronteranno oggi all'Olimpico in Roma-Napoli ricordando anche le sfide del passato. La prima nell'estate del 2008: il portoghese era appena arrivato a Milano e in Supercoppa riesce a battere la Roma di Spalletti ai rigori dopo il 2-2 dei tempi supplementari. Poi il campionato, con l'Inter che si impone senza problemi all'Olimpico: 4-0 dei nerazzurri nella Capitale nel match del girone d'andata.

Lo Special-One contro Spallett-one, una sfida quasi a senso unico. Nei quattro precedenti in Italia tra i due solo una volta il toscano è riuscito a strappare un punto: nel 2009 - match di ritorno di quella stagione 08/09 - la Roma ferma l'avanzata del Milan a San Siro con un pirotecnico 3-3. Sarà l'unica non-sconfitta per Spalletti, che nello stesso anno lascia il passo al portoghese anche in Coppa Italia (2-1 per i nerazzurri a San Siro). Oggi il toscano ha l'opportunità di provare a prendersi una piccola rivincità e cambiare il trend amaro contro José.