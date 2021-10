Spalletti, rubata l'auto a Napoli: tre giorni fa la denuncia di Demme

Brutta sorpresa stamattina per Luciano Spalletti che non ha trovato più l'auto che era parcheggiata nei pressi dell'hotel Britannique, al corso Vittorio Emanuele, il tecnico azzurro ha subito il furto dell'auto che stava utilizzando in questo suo periodo a Napoli e ha sporto denuncia.

Martedì scorso un episodio analogo era capitato alla moglie di Diego Demme: il furto dell'auto che era parcheggiata a Posillipo più o meno nei pressi del parco Virgiliano, Il centrocampista tedesco ha presentato denuncia sull'accaduto. Le forze dell'ordine stanno indagando sui due episodi che si sono verificate a distanza di tre giorni: i furti dell'auto in cui sono incappati prima Demme e poi Spalletti.