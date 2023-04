Spalletti-Guardiola, i numeri danno ragione a Luciano: Napoli e Manchester City distanti 500 milioni

Manchester City (1,05 miliardi), Chelsea (1,02) e Bayern Monaco (979 milioni). Sono queste le squadre più preziose ancora in corsa in Champions League. E il campo l'ha dimostrato subito: la squadra di Guardiola ha regolato con un netto - e già quasi decisivo - 3-0 all'andata i bavaresi del nuovo allenatore Tuchel, facendo valere in campo tutta la forza e la qualità già espresse sulla carta.

«Non siamo noi a dover vincere la Champions» ha ripetuto ieri in conferenza Luciano Spalletti, riferendosi ancora una volta alle parole di Guardiola sulle squadre migliori d'Europa. La carta non è tutto, certo, ma ha un valore: Napoli (629 milioni), Milan (547) e Inter (534) sono nella seconda metà della speciale classifica del valore delle rose stilata da Transfermarkt. Dietro le italiane ci finisce solo il Benfica (313 milioni), ieri battuto a domicilio proprio dai nerazzurri. Fuori dal podio, invece, il Real Madrid di Ancelotti (860 milioni).